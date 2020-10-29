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Ситуация в Ницце: число жертв возросло, глава МВД собирает экстренное совещание

Автор: Анастасия Рокитна

В результате теракта в Ницце погибли трое человек. Глава Министерства внутренних дел Франции собирает экстренное совещание.

Об этом сообщае BFM.TV.

Как сообщается, в результате атаки обезглавилиобезголовили женщину. Мужчине перерезали горло.

Мэр города сообщил, что двое из трех погибших при атаке в Ницце были убиты внутри собора Богоматери.

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при МВД создан кризисный штаб. Он собирает экстренное совещание. Президент Франции Эммануэль Макрон уже направляется в этот штаб.

расследование убийств.

Мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе после нападения с ножом на прихожан церкви.

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