Ситуація в Мінську: студентів розганяють і затримують, вони заблокували вулицю
У Мінську триває народний страйк після закінчення терміну ультиматуму президенту Олександру Лукашенку. Студенти та працівники виходять на протест.
Про це повідомляє "Наша Ніва".
Близько ПВТ силовики розігнали ланцюжок солідарності pic.twitter.com/TavjbgDIAt— Onliner (@OnlinerBY) October 26, 2020
У Мінську студенти перекрили Ленінградську вулицю. Туди також прибули силовики, у деяких з них є автомат.
Фото: студенти на Лененградской вулиці (Радіо Свобода)
До студентів у Білоруського державного університету приїхала міліція, ті встали в зчіпку.
Також студенти журфаку БДУ вишикувалися в ланцюг солідарності біля свого факультету. Протестувальників затримують.
Фото: ланцюги солідарності в Мінську (tut.by)
Людей біля Білоруського парку високих технологій в Мінську розганяють за допомогою спецзасобів. Там стояли близько 1000 осіб. Затримано близько 10 осіб.
Сьогодні вранці повідомлялося, що силовики розігнали мітинг студентів. Крім того, протестувальників затримали. Однак, кількість затриманих не уточнюють.
Нагадаємо, у Білорусі в перший день національного страйку затримали вже 60 осіб.
Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що ніхто в Білорусі не буде працювати на режим.
Також повідомлялося, що у Мінську силовики розігнали мітинг студентів.