Ситуація в Мінську: студентів розганяють і затримують, вони заблокували вулицю

У Мінську триває народний страйк після закінчення терміну ультиматуму президенту Олександру Лукашенку. Студенти та працівники виходять на протест.

Про це повідомляє "Наша Ніва".

Близько ПВТ силовики розігнали ланцюжок солідарності pic.twitter.com/TavjbgDIAt — Onliner (@OnlinerBY) October 26, 2020

У Мінську студенти перекрили Ленінградську вулицю. Туди також прибули силовики, у деяких з них є автомат.

Фото: студенти на Лененградской вулиці (Радіо Свобода)

До студентів у Білоруського державного університету приїхала міліція, ті встали в зчіпку.