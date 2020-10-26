Ситуация в Минске: студентов разгоняют и задерживают, они заблокировали улицу

В Минске продолжается народная забастовка после истечения срока ультиматума президенту Александру Лукашенко. Студенты и работники выходят на протест.

Об этом сообщает "Наша Нива".

Около ПВТ силовики разогнали цепочку солидарности pic.twitter.com/TavjbgDIAt — Onliner (@OnlinerBY) October 26, 2020

В Минске студенты перекрыли Ленинградскую улицу. Туда также прибыли силовики, у некоторых из них есть автомат.

Фото: студенты на Лененградской улице (Радио Свобода)

К студентам в Белорусского госсударственного университета приехала милиция, те встали в сцепку.