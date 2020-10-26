Ситуация в Минске: студентов разгоняют и задерживают, они заблокировали улицу
В Минске продолжается народная забастовка после истечения срока ультиматума президенту Александру Лукашенко. Студенты и работники выходят на протест.
Об этом сообщает "Наша Нива".
Около ПВТ силовики разогнали цепочку солидарности pic.twitter.com/TavjbgDIAt— Onliner (@OnlinerBY) October 26, 2020
В Минске студенты перекрыли Ленинградскую улицу. Туда также прибыли силовики, у некоторых из них есть автомат.
Фото: студенты на Лененградской улице (Радио Свобода)
К студентам в Белорусского госсударственного университета приехала милиция, те встали в сцепку.
Также студенты журфака БГУ выстроились в цепь солидарности у своего факультета. Протестующих задерживают.
Фото: цепи солидарности в Минске (tut.by)
Людей возле Белоруссого парка высоких технологий в Минске разгоняют с помощью спецсредств. Там стояло около 1000 человек. Задержаны около 10 человек.
Сегодня утром сообщалось, что силовики разогнали митинг студентов. Кроме того, протестующих задержали. Однако, число задержанных не уточняют.
Напомним, в Беларуси в первый день национальной забастовки задержали уже 60 человек.
Отметим, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что никто в Беларуси не будет работать на режим.
Также сообщалось, что в Минске силовики разогнали митинг студентов.