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Ситуация в Минске: студентов разгоняют и задерживают, они заблокировали улицу

Новина українською → Минск, Понедельник 26 октября 2020 12:27
Ситуация в Минске: студентов разгоняют и задерживают, они заблокировали улицу Фото: протест студентов в Минске (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минске продолжается народная забастовка после истечения срока ультиматума президенту Александру Лукашенко. Студенты и работники выходят на протест.

Об этом сообщает "Наша Нива".

В Минске студенты перекрыли Ленинградскую улицу. Туда также прибыли силовики, у некоторых из них есть автомат.

Ситуация в Минске: студентов разгоняют и задерживают, они заблокировали улицуФото: студенты на Лененградской улице (Радио Свобода)

К студентам в Белорусского госсударственного университета приехала милиция, те встали в сцепку.

Также студенты журфака БГУ выстроились в цепь солидарности у своего факультета. Протестующих задерживают.

Ситуация в Минске: студентов разгоняют и задерживают, они заблокировали улицуФото: цепи солидарности в Минске (tut.by)

Людей возле Белоруссого парка высоких технологий в Минске разгоняют с помощью спецсредств. Там стояло около 1000 человек. Задержаны около 10 человек.

Сегодня утром сообщалось, что силовики разогнали митинг студентов. Кроме того, протестующих задержали. Однако, число задержанных не уточняют.

Напомним, в Беларуси в первый день национальной забастовки задержали уже 60 человек.

Отметим, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что никто в Беларуси не будет работать на режим.

Также сообщалось, что в Минске силовики разогнали митинг студентов.

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В Минске силовики разогнали митинг студентов
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Минске силовики разогнали митинг студентов
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