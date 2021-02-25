Ситуація в Єревані: протестувальники перекрили вулиці і вимагають відставки Пашиняна

У Єревані сотні людей вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Це відбувається на тлі заяви міністра про спробу військового перевороту в країні .

Пізніше співробітники поліції по гучномовцю оголосили, що дії по перекриттю вулиць не відповідають законодавству, і закликали розблокувати рух.

Члени опозиційного "Руху за порятунок Вітчизни" заздалегідь не оголошують місце і час акцій непокори.

Напередодні протестувальники проводили протестні марші до університетів.