ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ситуація в Єревані: протестувальники перекрили вулиці і вимагають відставки Пашиняна

Новость на русском → Єреван, Четвер 25 лютого 2021 11:51
Ситуація в Єревані: протестувальники перекрили вулиці і вимагають відставки Пашиняна Фото: протест в Єревані (twitter com CivilNetTV)
Автор: Анастасія Рокитна

У Єревані сотні людей вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Це відбувається на тлі заяви міністра про спробу військового перевороту в країні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Пізніше співробітники поліції по гучномовцю оголосили, що дії по перекриттю вулиць не відповідають законодавству, і закликали розблокувати рух.

Члени опозиційного "Руху за порятунок Вітчизни" заздалегідь не оголошують місце і час акцій непокори.

Напередодні протестувальники проводили протестні марші до університетів.

Нагадаємо, сьогодні вранці генштаб Збройних сил Вірменії зажадав негайної відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і всього уряду.

Пашинян вважає заяву Генштабу спробою військового перевороту у Вірменії. Він закликав своїх прихильників вийти на Площу Республіки, де найближчим часом виступить із зверненням.

Також РБК-Україна писало, що Пашинян звільнив начальника Генштабу ЗС Оніка Гаспаряна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події протест Армения
NEWS
Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії
Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії
DAILY
Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"