Ситуація в Єревані: протестувальники перекрили вулиці і вимагають відставки Пашиняна
У Єревані сотні людей вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Це відбувається на тлі заяви міністра про спробу військового перевороту в країні.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Пізніше співробітники поліції по гучномовцю оголосили, що дії по перекриттю вулиць не відповідають законодавству, і закликали розблокувати рух.
Члени опозиційного "Руху за порятунок Вітчизни" заздалегідь не оголошують місце і час акцій непокори.
Напередодні протестувальники проводили протестні марші до університетів.
Нагадаємо, сьогодні вранці генштаб Збройних сил Вірменії зажадав негайної відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і всього уряду.
Пашинян вважає заяву Генштабу спробою військового перевороту у Вірменії. Він закликав своїх прихильників вийти на Площу Республіки, де найближчим часом виступить із зверненням.
Також РБК-Україна писало, що Пашинян звільнив начальника Генштабу ЗС Оніка Гаспаряна.