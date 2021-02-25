ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ситуация в Ереване: протестующие перекрыли улицы и требуют отставки Пашиняна

Новина українською → Ереван, Четверг 25 февраля 2021 11:51
Ситуация в Ереване: протестующие перекрыли улицы и требуют отставки Пашиняна Фото: протест в Ереване (twitter com CivilNetTV)
Автор: Анастасия Рокитна

В Ереване сотни людей требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это происходит на фоне заявления министра о попытке военного переворота в стране.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Позже сотрудники полиции по громкоговорителю объявляли, что действия по перекрытию улиц не соответствуют законодательству, и призывали разблокировать движение.

Члены оппозиционного "Движения за спасение Отечества" заранее не объявляют место и время акций неповиновения.

Накануне протестующие проводили протестные марши к университетам.

Напомним, сегодня утром генштаб Вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства.

Пашинян считает заявление Генштаба попыткой военного переворота в Армении. Он призвал своих сторонников выйти на Площадь Республики, где в ближайшее время выступит с обращением.

Также РБК-Украина писало, что Пашинян уволил начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия протест Армения
NEWS
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
DAILY
Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"