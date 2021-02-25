Ситуация в Ереване: протестующие перекрыли улицы и требуют отставки Пашиняна
В Ереване сотни людей требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это происходит на фоне заявления министра о попытке военного переворота в стране.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Позже сотрудники полиции по громкоговорителю объявляли, что действия по перекрытию улиц не соответствуют законодательству, и призывали разблокировать движение.
Члены оппозиционного "Движения за спасение Отечества" заранее не объявляют место и время акций неповиновения.
Накануне протестующие проводили протестные марши к университетам.
Напомним, сегодня утром генштаб Вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства.
Пашинян считает заявление Генштаба попыткой военного переворота в Армении. Он призвал своих сторонников выйти на Площадь Республики, где в ближайшее время выступит с обращением.
Также РБК-Украина писало, что Пашинян уволил начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.