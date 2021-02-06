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Ситуація на Донбасі загострюється. Поранено двох бійців ООС

Автор: Анастасія Рокитна

На Донбасі в результаті обстрілів бойовиків отримали поранення двоє українських бійців. Зараз їхній стан стабільний.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Це сталось сьогодні о 13:00. Бойовики здійснювали обстріл в районі Торецька та Сєвєродонецька.

Двом пораненим українським бійцям надано медичну допомогу, стан стабільний.

"Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено "режим тиші" на обох ділянках фронту та направлені відповідні ноти до СММ ОБСЄ", - додали в ТКГ.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.

Бойовики на Донбасі кожен день обстрілюють позиції ВСУ. У вівторок на Донбасі ворожий снайпер смертельно поранив українського військового.

Як писало РБК-Україна, від кулі ворожого снайпера загинув військовослужбовець 503-го окремого батальйону морської піхоти.

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