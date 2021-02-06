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Ситуация на Донбассе обостряется. Ранены двое бойцов ООС

Автор: Анастасия Рокитна

На Донбассе в результате обстрелов боевиков ранения получили двое украинских бойцов. Сейчас их состояние стабильное.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Это произошло сегодня в 13:00. Боевики осуществляли обстрел в районе Торецка и Северодонецка.

Двум раненым украинским бойцам оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

"Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ", - добавили в ТКГ.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о резком обострении ситуации на Донбассе. По его словам, уже нет никакого мирного процесса, а идет война.

Боевики на Донбассе каждый день обстреливают позиции ВСУ. Во вторник на Донбассе вражеский снайпер смертельно ранил украинского военного.

Как писало РБК-Украина, от пули вражеского снайпера погиб военнослужащий 503-го отдельного батальона морской пехоты.

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