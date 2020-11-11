RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ситуація у Вірменії: затримано лідера опозиції, люди вимагають відставки Пашиняна

Автор: Анастасия Рокитна

Лідера партії "Процвітаюча Вірменія" Гагіка Царукяна затримала Служба нацбезпеки Вірменії. Затримані практично всі лідери мітингу в Єревані.

Популярні новини

Про це прес-секретар Царукяна повідомила журналістам на брифінгу, повідомляє агентство "Новини Вірменії".

Поліція затримує всіх, хто прийшов на площу Свободи в центрі Єревану. Саме прихильники опозиції проводять мітинг проти рішення прем'єр Вірменії Нікола Пашиняна підписати угоду щодо Карабаху. Протестувальники в Єревані вимагають відставки Пашиняна.

Силовики пояснюють затримання забороною масових зібрань в умовах діючого в державі режиму воєнного стану. У центр Єревану стягуються додаткові сили поліції.

Протести почалися після того, коли стало відомо про підписання Вірменії з Азербайджаном і Росією угоди про припинення бойових дій в Карабасі. Люди влаштували погром в будівлі уряду Вірменії в Єревані.

Протестувальники без опору правоохоронців увірвалися в зал засідань національних Зборів Вірменії.

Крім того, в ході протестів побили спікера парламенту Вірменії Арарату Мірзояна.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України протестАрменияНікол Пашинян