Ситуация в Армении: задержан лидер оппозиции, люди требуют отставки Пашиняна

Лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна задержала Служба нацбезопасности Армении. Задержаны практически все лидеры митинга в Ереване.

Об этом пресс-секретарь Царукяна сообщила журналистам на брифинге, сообщает агенство "Новости Армении".

Полиция задерживает всех, кто пришел на площадь Свободы в центре Еревана. Именно сторонники оппозиции проводят митинг против решения премьер Армении Никола Пашиняна подписать соглашение по Карабаху. Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна.

Силовики объясняют задержания запретом массовых собраний в условиях действующего в государстве режима военного положения. В центр Еревана стягиваются дополнительные силы полиции.

Протесты начались после того, когда стало известно о подписании Армении с Азербайджаном и Россией соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе. Люди устроили погром в здании правительства Армении в Ереване.

Протестующие без сопротивления правоохранителей ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении.

Кроме того, в ходе протестов избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.