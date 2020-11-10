Сотні протестувальників в Єревані увірвалися в зал засідань парламенту
Протестувальники без опору правоохоронців увірвалися в зал засідань національних Зборів Вірменії. Там знаходяться депутати фракції партії "Світла Вірменія", які намагаються заспокоїти протестувальників.
Про це повідомляє News.am.
Протестувальники вимагають зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил Вірменії Оником Гаспаряном.
Just a carousel of guys making unruly speeches, getting punched in the face, and another guy circling up now. Going home. pic.twitter.com/dRAEF9IfZC— Neil Hauer (@NeilPHauer) November 10, 2020
Раніше повідомлялося, що в Єревані в ході протестів побили спікера парламенту Вірменії Арарату Мірзояна.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.
Незабаром після підписання документа у Єревані почалися протести.
Пашинян вже розкритикував протести, заявивши, що "таким чином протестувальники наносять удар по перебувають на фронті військовим".