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Сходження льодовика в Індії: загинули 10 людей, багато зниклих

Автор: Дмитро Левицький

В результаті сходження льодовика Нанда-Деві в штаті Уттаракханд на півночі Індії загинули щонайменше 10 людей. Ще понад 150 людей станом на зараз вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє індійське агентство India Today.

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Зниклими безвісти вважаються понад 150 робітників, які працювали на будівництві греблі "Ріші Ганга". Гребля була пошкоджена потужним потоком води, спровокованим сходженням льодовика. Зараз потік води поступово зменшується.

Крім того, по шляху проходження потоку було зруйновано будинки, тому мешканців сусідніх населених пунктів евакуювали в більш безпечні райони. Зараз в постраждалому районі працюють групи реагування на стихійні лиха.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що в штаті Уттаракханд повним ходом йдуть рятувальні операції. Він також закликав не поширювати в мережі старі відео з повенями та не поширювати чуток про інцидент.

Зазначимо, льодовик Нанда-Деві в Індії зійшов вранці, близько 8-9 години. Потік води зруйнував греблю "Ріші Ганга" на якій перебували десятки робітників. Після потопу зв'язок з ними було втрачено.

Нагадаємо, наприкінці минулого листопада сильний шторм в Ізраїлі викликав повені по всій країні. Тоді повені заблокували кілька основних доріг країни, а також залізничний вокзал в місті Герцлія.

Крім того, в італійських провінціях Кротоні та Палермо в листопаді були сильні зливи. В результаті негоди в місті Мелісса обвалився автомобільний міст.

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