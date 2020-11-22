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В Італії впав автомобільний міст через повінь

Новость на русском → Мелісса, Неділя 22 листопада 2020 15:15
В Італії впав автомобільний міст через повінь Фото: обвалений міст (ansa.it)
Автор: Анастасия Рокитна

У південних італійських провінціях Кротоне та Палермо стались сильні зливи. В результаті у місті Мелісса впав автомобільний міст.

Про це повідомляє ANSA.

В результаті обвалення мосту ніхто не постраждав. Через зливу Служба цивільного захисту в декількох регіонах оголосила помаранчевий рівень тривоги, перекрито рух транспорту.

Залізничне сполучення з аеропортом Палермо було затримано, тільки близько 9:40 поїзди почали ходити регулярно.

Крім того, на Ліпарських островах сім островів архіпелагу від вчора не мають зв'язку з материком через сильні пориви вітру.

Нагадаємо, раніше на півдні та центрі Італії спостерігалися екстремальні погодні умови, внаслідок чого загинули щонайменше чотири людини.

Тоді в регіоні Венето сильно постраждали райони Віченца і Беллуно. А гірськолижний курорт Кортіна д'Ампеццо в Беллуно постраждав від зсувів через сильний вітер і проливний дощ.

Також РБК Україна писало, що в Індії в результаті повені в штаті Одіші загинули 17 людей, також негода пошкодила 10 382 будинки.

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