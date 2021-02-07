На півночі Індії зійшов льодовик, безвісті зникли близько 150 людей

На півночі Індії у штаті Уттаракханд сталося сходження льодовика, що спричинило масштабний потоп. Потоп стався через пошкодження греблі "Ріші Ганга" в окрузі Чамолі.

Про це пише місцеве видання India Today.

Інцидент стався близько 8-9 години ранку за місцевим часом. Тоді стало відомо про сходження частини льодовика Нанда-Деві у штаті Уттаракханд.

#WATCH Water level in Dhauliganga river rises suddenly following avalanche near a power project at Raini village in Tapovan area of Chamoli district. #Uttarakhand pic.twitter.com/syiokujhns — ANI (@ANI) February 7, 2021

Попередньо, жертвами інциденту могли стати від 100 до 150 людей. Також під ударом опинилися понад 150 робітників, які працювали на проекті греблі "Ріші Ганга". Представники енергетичного проекту заявили, що не мають зв'язку з цими співробітниками.

Biggest story at this time: Terrifying images of glacier break leading massive flooding in Uttarakhand’s Chamoli district. Extensive damage and devastation expected at several villages. Full coverage on @IndiaToday pic.twitter.com/rzR6ODfJ9y — Shiv Aroor (@ShivAroor) February 7, 2021

Через повінь на річці Дхаулі Ганга, яка утворилася через сходження льодовика, був зруйнований міст Джошиматх-Маларі, який використовувався індійськими військовослужбовцями для переходу в прикордонні райони.

Нагадаємо, наприкінці грудня біля Тегерану зійшла масштабна лавина. В результаті інциденту щонайменше десять альпіністів загинули та ще кілька зникли безвісти в горах.

Також РБК-Україна писало, що в серпні в Італії евакували курортне містечко через небезпеку обвалу льодовика на горі Монблан.