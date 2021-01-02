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У Рівненській області на ходу загорівся поїзд з більш ніж 250 людьми

Автор: Юлія Струк

У Рівненській області на залізничній станції міста Радивилів загорівся поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів. Це сталося під час руху.

Про це повідомляє прес-служба обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про загоряння надійшло 2 січня о 10:40 на спецлінію "101".

"Під час руху загорівся електропоїзд сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів на залізничній станції міста Радивилів... Рятувальники встановили, що загоряння сталося у кузові номер 1 другої секції у районі мотор-компресора редуктора в середині кузова локомотива", - інформують рятувальники.

Пожежники за допомогою вогнегасників ліквідували загорання та подали водяний ствол на охолодження мотор-компресора. Вони не допустили виникнення пожежі.

Підкреслюється, що жертв і постраждалих серед пасажирів і персоналу електропоїзди немає.

Електропоїзд складався з 12 вагонів, в яких знаходилося 228 пасажирів і 26 провідників.

Відзначається, що всіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.

Нагадаємо, в кінці грудня під Полтавою загорівся вагон потяга, який знаходився на ремонті. В результаті інциденту загинули дві людини.

Як писало РБК-Україна, в Сумській області на ходу загорівся дизель-поїзд. Постраждалих у результаті інциденту не було.

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