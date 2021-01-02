У Рівненській області на ходу загорівся поїзд з більш ніж 250 людьми

У Рівненській області на залізничній станції міста Радивилів загорівся поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів. Це сталося під час руху.
Про це повідомляє прес-служба обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Повідомлення про загоряння надійшло 2 січня о 10:40 на спецлінію "101".
Пожежники за допомогою вогнегасників ліквідували загорання та подали водяний ствол на охолодження мотор-компресора. Вони не допустили виникнення пожежі.
Підкреслюється, що жертв і постраждалих серед пасажирів і персоналу електропоїзди немає.
Електропоїзд складався з 12 вагонів, в яких знаходилося 228 пасажирів і 26 провідників.
Відзначається, що всіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.
Нагадаємо, в кінці грудня під Полтавою загорівся вагон потяга, який знаходився на ремонті. В результаті інциденту загинули дві людини.
Як писало РБК-Україна, в Сумській області на ходу загорівся дизель-поїзд. Постраждалих у результаті інциденту не було.