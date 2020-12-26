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Під Полтавою загорівся вагон поїзда, загинули дві особи

Новость на русском → Полтава, Субота 26 грудня 2020 14:33
Під Полтавою загорівся вагон поїзда, загинули дві особи Фото: пожежа у вагоні під Полтавою (pl.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Під Полтавою загорівся вагон поїзда, який перебував на ремонті. В результаті інциденту загинули дві особи.

Про це йдеться в повідомленні обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що інцидент стався вчора ввечері в селі Копили Полтавського району на території філії "Укрзалізниці". Пожежники, що прибули на виклик, загасили вогонь через три з половиною години після того, як отримали повідомлення.

"Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Під час ліквідації пожежі були виявлені тіла без ознак життя двох громадян, які направлені до Полтавського обласного бюро судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Вогнем знищено внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагона.

Під Полтавою загорівся вагон поїзда, загинули дві особи

Фото: пожежа у вагоні під Полтавою (pl.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області на ходу загорівся дизель-поїзд. Постраждалих в результаті інциденту не було.

До цього схожий інцидент без постраждалих стався в Миколаївській області.

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