Під Полтавою загорівся вагон поїзда, загинули дві особи
Під Полтавою загорівся вагон поїзда, який перебував на ремонті. В результаті інциденту загинули дві особи.
Про це йдеться в повідомленні обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що інцидент стався вчора ввечері в селі Копили Полтавського району на території філії "Укрзалізниці". Пожежники, що прибули на виклик, загасили вогонь через три з половиною години після того, як отримали повідомлення.
"Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Під час ліквідації пожежі були виявлені тіла без ознак життя двох громадян, які направлені до Полтавського обласного бюро судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.
Вогнем знищено внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагона.
Фото: пожежа у вагоні під Полтавою (pl.dsns.gov.ua)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області на ходу загорівся дизель-поїзд. Постраждалих в результаті інциденту не було.
До цього схожий інцидент без постраждалих стався в Миколаївській області.