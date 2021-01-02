В Ровненской области на ходу загорелся поезд с более чем 250 людьми

В Ровненской области на железнодорожной станции города Радивилов загорелся поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов. Это произошло во время движения.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о загорании поступило 2 января в 10:40 по спецлинии "101".

"Во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов на железнодорожной станции города Радивилов... Спасатели установили, что возгорание произошло в кузове номер 1 второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива", - информируют спасатели.

Пожарные с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание и подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Они не допустили возникновение пожара.

Подчеркивается, что жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.

Отмечается, что всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.

Напомним, в конце декабря под Полтавой загорелся вагон поезда, который находился на ремонте. В результате инцидента погибли два человека.

Как писало РБК-Украина, в Сумской области на ходу загорелся дизель-поезд. Пострадавших в результате инцидента не было.