В Ровненской области на ходу загорелся поезд с более чем 250 людьми

В Ровненской области на железнодорожной станции города Радивилов загорелся поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов. Это произошло во время движения.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о загорании поступило 2 января в 10:40 по спецлинии "101".
Пожарные с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание и подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Они не допустили возникновение пожара.
Подчеркивается, что жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.
Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.
Отмечается, что всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.
Напомним, в конце декабря под Полтавой загорелся вагон поезда, который находился на ремонте. В результате инцидента погибли два человека.
Как писало РБК-Украина, в Сумской области на ходу загорелся дизель-поезд. Пострадавших в результате инцидента не было.