Росія вербує мешканців ОРДЛО для бойових дій в Лівії та Сирії

Спецслужби Російської Федерації вербують мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей до приватних військових компаній. Росіяни відправляють мешканців ОРДЛО воювати у Лівії та Сирії.
Про це заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Як розповіли в ГУР, представники російських спецслужб пропонують бойовикам з першого та другого армійських корпусів, які воюють на Донбасі, та мешканцям ОРДЛО зарплату в 5 тисяч доларів на місяць за службу в ПВК.
Також за участь в ПВК обіцяють пільги учасників бойових дій та пенсійне забезпечення після трьох років служби.
"Сьогодні бойовики російських ПВК з тимчасово окупованих територій України залучаються до участі у бойових діях у Лівії та Сирії", - додали в розвідці.
Нагадаємо, до цього в Міністерстві закордонних справ України розповіли, що Росія залучає мешканців ОРДЛО до участі у виборах до Держдуми РФ. Україна закликала мешканців окупованих територій не брати участь у російських виборах.
Додамо, Україна передала Євросоюзу нові списки для введення санкцій проти Росії за порушення прав людини в Криму.