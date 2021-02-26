UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия вербует жителей ОРДЛО для боевых действий в Ливии и Сирии

Автор: Дмитрий Левицкий

Спецслужбы Российской Федерации вербуют жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в частные военные компании. Россияне отправляют жителей ОРДЛО воевать в Ливии и Сирии.

Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как рассказали в ГУР, представители российских спецслужб предлагают боевикам из первого и второго армейских корпусов, которые воюют на Донбассе, и жителям ОРДЛО зарплату в 5 тысяч долларов в месяц за службу в ЧВК.

Также за участие в ЧВК обещают льготы участников боевых действий и пенсионное обеспечение после трех лет службы.

"Сегодня боевики российских ЧВК с временно оккупированных территорий Украины привлекаются к участию в боевых действиях в Ливии и Сирии", - добавили в разведке.

Напомним, до этого в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что Россия привлекает жителей ОРДЛО к участию в выборах в Госдуму РФ. Украина призвала жителей оккупированных территорий не принимать участие в российских выборах.

Добавим, Украина передала Евросоюзу новые списки для введения санкций против России за нарушения прав человека в Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияДонбассразведкабоевикивербовка
Читайте также
На Донбассе выявили арсенал оружия диверсионной группы боевиков
В МИД назвали "фантастической пропагандой" заявления РФ о Крыме
Прогноз погоды