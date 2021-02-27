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В результаті вибуху в Чернівцях загинула людина, ще одну поранено

Автор: РБК-Україна

В результаті вибуху в лікарні Чернівців загинула одна людина. Ще одна отримала поранення, з будівлі евакуювали 20 людей.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що о 13:15 в одній з палат на другому поверсі загорілася киснева труба, після чого стався хлопок.

"О 13:30 пожежу було ліквідовано. Внаслідок даної події загинула одна і постраждала одна особа. Евакуйовано 20 осіб", - йдеться в повідомленні.

У той же час директор Чернівецького обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв в Facebook повідомив, що пацієнтів з міської лікарні №1 евакуюють до інших лікувальних установ.

Нагадаємо, на початку лютого в лікарні Запоріжжя теж стався вибух. Тоді в результаті інциденту загинули чотири особи - лікар і три пацієнта, які були на ШВЛ.

У цій справі є один затриманий - це відповідальний за пожежну безпеку. Прокуратура розглядає можливість того, що в лікарні порушувалися вимоги пожежної безпеки.

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Новини України ЧернівціпожежаВибух
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