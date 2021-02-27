В результате взрыва в Черновцах погиб человек, еще один ранен

В результате взрыва в больнице Черновцов погиб один человек. Еще один получил ранения, из здания эвакуировали 20 человек.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в 13:15 в одной из палат на втором этаже загорелась кислородная труба, после чего произошел хлопок.
"В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного события погиб один и пострадал один человек. Эвакуированы 20 человек", - говорится в сообщении.
В то же время директор Черновицкого областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев в Facebook сообщил, что пациентов из городской больницы №1 эвакуируют в другие лечебные учреждения.
Напомним, в начале февраля в больнице Запорожье тоже произошел взрыв. Тогда в результате инцидента погибли четыре человека - врач и три пациента, которые были на ИВЛ.
По этому делу есть один задержанный - это ответственный за пожарную безопасность. Прокуратура рассматривает возможность того, что в больнице нарушались требования пожарной безопасности.