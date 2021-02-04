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Вибух в лікарні Запоріжжя: затримали відповідального за пожежну безпеку

Новость на русском → Запоріжжя, Четвер 04 лютого 2021 17:12
Вибух в лікарні Запоріжжя: затримали відповідального за пожежну безпеку Фото: на місці пожежі в Запоріжжі (gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці затримали відповідального за пожежну безпеку в Запорізькій обласній інфекційній лікарні, де сьогодні сталася смертельна пожежа. Прокуратура розглядає можливе порушення вимог пожежної безпеки в лікарні.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Після огляду місця події та проведення обшуків правоохоронці виявили факти порушень лікарнею вимог протипожежної безпеки. У слідства є декілька версій виникнення вогню в реанімаційному відділенні.

"Слідством відпрацьовується ряд версій, зокрема використання медичного обладнання без наявності відповідних дозволів, з порушенням встановлених правил, що призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень з подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі", - розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці також планують в ході слідства надати оцінку діяльності органів, уповноважених на здійснення контролю у сфері безпеки виробництва.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Запоріжжі сталася пожежа в інфекційній лікарні, яка приймає хворих на коронавірус. В результаті пожежі загинули 4 людини, ще двоє з опіками та отруєнням потрапили до лікарні. Можливою причиною пожежі називають вибух апарату ШВЛ.

Як писало РБК-Україна, за фактом пожежі в лікарні Запоріжжя порушили кримінальну справу.

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