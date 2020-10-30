Унаслідок вечірніх обстрілів на Донбасі поранені двоє військових

Ввечері 29 жовтня бойовики порушили перемир'я на Донбасі. Унаслідок обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Про це повідомили у прес-службі української делегації для участі в ТКГ.

Так, обстріл з напрямку Ужівка на Водяне зі стрілецької зброї бойовики здійснили близько 20:40. Майже одночасно (о 21:41) отримано інформацію про обстріл на цьому ж напрямку з використанням РПГ.

"Негайно через контрольний механізм, створений у рамках діяльності Тристоронньої контактної групи, українською стороною було повідомлено представників СММ ОБСЄ та заведено режим тиші на 21:00", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів поранення отримав український військовослужбовець. Крім того, о 21:40 в районі район Золоте-4, в результаті застосування противником БПЛА (скидання гранати ВОГ-25) отримав легке поранення ще один український військовослужбовець. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу, стан здоров'я поранених задовільний.

"Українською стороною направлено письмову ноту на СММ ОБСЄ, в якій, зокрема, ми вимагаємо негайної реакції Місії ОБСЄ на поточну ситуацію на лінії розмежування з метою примусити окупаційні збройні формування до негайного припинення ескалації збройного конфлікту та виконанню досягнутих домовленостей", - йдеться в заяві ТКГ.

Нагадаємо, 29 жовтня бойовики стріляли з гранатомета поблизу Новомихайловки.

За попередню добу, 28 жовтня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу був поранений український військовий.