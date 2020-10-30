В результате вечерних обстрелов на Донбассе ранены двое военных

Вечером 29 октября боевики нарушили перемирие на Донбассе. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации для участия в ТКГ.

Так, обстрел из направления Уживки на Водяное из стрелкового оружия боевики осуществили около 20:40. Почти одновременно (в 21:41) получена информация об обстреле на этом же направлении с использованием РПГ.

"Немедленно через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, украинской стороной было сообщено представителям СММ ОБСЕ и заведено режим тишины на 21:00", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов ранения получил украинский военнослужащий. Кроме того, в 21:40 в районе район Золотое-4, в результате применения противником БПЛА (сброс гранаты ВОГ-25) получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий. Военным оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья раненых удовлетворительное.

"Украинской стороной направлено письменную ноту на СММ ОБСЕ, в которой, в частности, мы требуем немедленной реакции Миссии ОБСЕ на текущую ситуацию на линии разграничения с целью заставить оккупационные вооруженные формирования немедленно прекратить эскалацию вооруженного конфликта и выполнить достигнутые договоренности", - говорится в заявлении ТКГ.

Напомним, 29 октября боевики стреляли из гранатомета вблизи Новомихайловки.

За предыдущие сутки, 28 октября, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела был ранен украинский военный.