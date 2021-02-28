При розгоні протестів у М'янмі загинули щонайменше 18 осіб, - ООН

Якщо дана інформація підтвердиться, то це стане найбільшим числом загиблих за один день серед антиурядових демонстрантів з початку перевороту, 1 лютого.

"За повідомленнями, загибель людей сталася в результаті застосування бойових патронів по натовпу людей в Янгоні, Давеї, Мандалаї, Міеке, Баго і Пококку", - заявили в ООН.

Також в Організації додали, що силовики застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ і світлошумові гранати.

"Ми рішуче засуджуємо ескалацію насильства проти протестів в М'янмі і закликаємо військових негайно припинити застосування сили проти мирних протестувальників", - зазначив прес-секретар управління ООН з прав людини Равін Шамдасани.