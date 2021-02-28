При разгоне протестов в Мьянме погибли как минимум 18 человек, - ООН

Если данная информация подтвердится, то это станет самым большим числом погибших за один день среди антиправительственных демонстрантов с начала переворота, 1 февраля.

"По сообщениям, гибель людей произошла в результате применения боевых патронов по толпам людей в Янгоне, Давэе, Мандалае, Миеке, Баго и Пококку", - заявили в ООН.

Также в Организации добавили, что силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

"Мы решительно осуждаем эскалацию насилия против протестов в Мьянме и призываем военных немедленно прекратить применение силы против мирных протестующих", - отметил пресс-секретарь управления ООН по правам человека Равин Шамдасани.