Під Радою протестують "євробляхери", вимагають спростити розмитнення авто

Під будівлею Верховної Ради України влаштували масштабну акцію протесту. Її влаштували власники "євроблях".
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Зазначимо, сьогодні Рада розгляне законопроект, який передбачає разове доступне розмитнення для авто на єврономерах за 1000 євро. Це буде стосуватися ввезених в Україну автомобілів до 1 січня 2021 року.
Мітингувальники тримають у руках плакати на підтримку законопроекту про спрощене розмитнення авто.
Фото: протест під Радою (РБК-Україна)
Кореспондент повідомляє, що ситуація під Радою спокійна.
Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики погодив два законопроекти про відстрочку розмитнення автомобілів на іноземних номерах.
Раніше повідомлялося, що в Україні почали штрафувати власників авто на іноземній реєстрації.
Як повідомляло РБК-Україна, в кінці жовтня КМУ дозволив поліції штрафувати власників "євроблях", які порушили терміни розмитнення своїх автомобілів.