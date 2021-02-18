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Під Радою протестують "євробляхери", вимагають спростити розмитнення авто

Автор: Анастасія Рокитна

Під будівлею Верховної Ради України влаштували масштабну акцію протесту. Її влаштували власники "євроблях".

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, сьогодні Рада розгляне законопроект, який передбачає разове доступне розмитнення для авто на єврономерах за 1000 євро. Це буде стосуватися ввезених в Україну автомобілів до 1 січня 2021 року.

Мітингувальники тримають у руках плакати на підтримку законопроекту про спрощене розмитнення авто.

Фото: протест під Радою (РБК-Україна)

Кореспондент повідомляє, що ситуація під Радою спокійна.

Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики погодив два законопроекти про відстрочку розмитнення автомобілів на іноземних номерах.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали штрафувати власників авто на іноземній реєстрації.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці жовтня КМУ дозволив поліції штрафувати власників "євроблях", які порушили терміни розмитнення своїх автомобілів.

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Новини України протестВерховна Радаевробляхи
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