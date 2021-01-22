"Євробляхери" отримають ще одну відстрочку: Раді рекомендують прийняти два закони

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики погодив два законопроекти про відстрочку розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Парламенту рекомендують схвалити два закони про тимчасове спрощення розмитнення "євроблях".

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

На відстрочку можуть розраховувати власники автомобілів, ввезених на територію України до кінця 2020 року. Їх можна буде розмитнити протягом 180 днів за ставкою, яка не перевищуватиме тисячу євро.

"В прикінцевих положеннях законопроекту ми пропонуємо засоби, отримані від розмитнення транспортних засобів, в повному обсязі направити на вакцинацію українців від коронавірусної інфекції, доплату медикам, придбання обладнання", - зазначено в повідомленні.

У фінкомітеті зазначили, що найближчим часом буде напрацьований законопроект про поступове, протягом п'яти років, зниження вартості розмитнення автівок.

Комітет зареєструє відповідні проекти законів і внесе їх на розгляд Ради.

"Комітет рекомендував Верховній раді включити дані проекти законів до порядку денного і за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу", - вказано у повідомленні.

Позиція Мінфіну

Заступник міністра фінансів Світлана Воробей висловила застереження стосовно поширення пропонованих норм, окрім легкових автомобілів, на автобуси та вантажні автомобілі, а також поширення пільг на більш тривалий період, ніж передбачалося попередніми розрахунками.

У Мінфіні також вважають неприпустимим скасування оцінки вартості транспорту та вважають необхідним обмеження віку автомобілів, які ввозяться. Замміністра пропонує ввести ставки оподаткування на тому ж рівні, які діяли під час пільгового періоду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні почали штрафувати власників авто на іноземній реєстрації.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня КМУ дозволив поліції штрафувати власників "євроблях", які порушили терміни розмитнення своїх автомобілів.