Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто

Отметим, сегодня Рада рассмотрит законопроект, который предусматривает разовую доступную растаможку для авто на еврономерах по 1000 евро. Это будет касаться ввозимых в Украину автомобилей до 1 января 2021 года.

Митингующие держат в руках плакаты в поддержку законопроекта об упрощенной растаможке авто.