UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто

Автор: Анастасия Рокитна

Под зданием Верховной Рады Украины устроили масштабную акцию протеста. Ее устроили владельцы "евроблях".

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, сегодня Рада рассмотрит законопроект, который предусматривает разовую доступную растаможку для авто на еврономерах по 1000 евро. Это будет касаться ввозимых в Украину автомобилей до 1 января 2021 года.

Митингующие держат в руках плакаты в поддержку законопроекта об упрощенной растаможке авто.

Фото: протест под Радой (РБК-Украина)

Корреспондент сообщает, что ситуация под Радой спокойная.

Напомним, Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики согласовал два законопроекта об отсрочке растаможки автомобилей на иностранных номерах.

Ранее сообщалось, что в Украине начали штрафовать владельцев авто на иностранной регистрации.

Как писало РБК-Украина, в конце октября КМУ разрешил полиции штрафовать владельцев "евроблях", которые нарушили сроки растаможивания своих автомобилей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестВерховная Радаевробляхи
Читайте также
Под Радой прошел митинг из-за работы Novus в Крыму
В Украине ужесточили наказание за пьяное вождение: новые штрафы и тюрьма
Прогноз погоды