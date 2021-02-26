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Протесты в Ереване продолжаются. Заблокировано движение в центре города

Новина українською → Ереван, Пятница 26 февраля 2021 08:33
Протесты в Ереване продолжаются. Заблокировано движение в центре города Фото: протест в Ереване (twitter com CivilNetTV)
Автор: Анастасия Рокитна

В Ереване (Армения) протестуют за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. Проспект Баграмяна, на котором находится здание Национального Собрания, остается заблокированным.

Об этом сообщает агенство "Новости Армении".

Оппозиция анонсировала накануне бессрочные и круглосуточные акции протеста с требованием отставки премьер-министра.

Утром к парламенту подъехали несколько автобусов с полицией, подъезды к зданию перекрыты.

Вчера Генштаб ВС Армении потребовал отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в неумении принимать адекватные решения в данной кризисной и критической для армянского народа ситуации.

Напомним, Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении. Это произошло после того, как Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки правительства вместе с Пашиняном.

Как писало РБК-Украина, на митинге своих сторонников Пашинян исключил возможность побега из Армении из-за попытки военного переворота. Так, премьер Армении отреагировал на заявления местных СМИ о том, что его самолет готов вылететь из страны.

Тем временем, в Ереване возобновились массовые протесты. Служба национальной безопасности Армении призывала в сложившейся ситуации воздерживаться от действий, угрожающих нацбезопасности.

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