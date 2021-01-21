Пожежа в Харкові: власника та завідувача будинку для літніх доставили в поліцію

Правоохоронці доставили до поліцейського відділка власника та завідувача будинку для літніх, який сьогодні згорів у Харкові. З ними проводяться слідчі дії.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Правоохоронці проводять розслідування в рамках порушеного кримінального провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Винуватцям пожежі загрожує від 3 до 8 років за ґратами.

"На місце події терміново вирушили керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група, експерти. Поліцейські вже встановили керівників закладу та доставили їх до територіального відділу поліції для надання свідчень", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові згоріла будівля, перебудована в будинок для літніх. В результаті пожежі загинули 15 мешканців будинку. До лікарень міста після пожежі доставили 11 постраждалих.

Як писало РБК-Україна, в Офісі генерального прокурора назвали попередню причину пожежі в Харкові та заявили, що через інцидент було порушено кримінальну справу.

Додамо, згорілий будинок для літніх не був офіційно зареєстрований. В обласному департаменті соцзахисту населення заявили, що цього закладу немає в жодному реєстрі.