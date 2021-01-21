Пожежа у Харкові: в лікарнях 11 осіб, їх можуть розселити по інтернатах

Після пожежі в Харкові до місцевих лікарень госпіталізували 11 постраждалих. На даний момент їм надають медичну допомогу.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив директор департаменту соціального захисту Харківської ОДА Юрій Шпарага.

"Станом на зараз медична допомога надається 11 особам. Всі вони, якщо будуть мати потребу в житлі, будуть поселені в інтернатні установи, які готові прийняти цих людей", - заявив Шпарага.

Він уточнив, що всього в будинку престарілих на момент пожежі були 33 особи.

Нагадаємо, сьогодні в одному з харківських приватних будинків престарілих сталася пожежа, в результаті неї загинули 15 осіб.

На трагедію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він доручив терміново створити державну комісію для з'ясування причин пожежі. А міністру внутрішніх справ Арсену Авакову - взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу.

Крім того, Зеленський закликав місцеву владу максимально співпрацювати з центральними органами, щоб допомогти постраждалим і родичам загиблих.

