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Пожежа у Харкові: в лікарнях 11 осіб, їх можуть розселити по інтернатах

Новость на русском → Харків, Четвер 21 січня 2021 17:32
Пожежа у Харкові: в лікарнях 11 осіб, їх можуть розселити по інтернатах Фото: пожежа у Харкові (suspilne media)
Автор: РБК-Україна

Після пожежі в Харкові до місцевих лікарень госпіталізували 11 постраждалих. На даний момент їм надають медичну допомогу.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив директор департаменту соціального захисту Харківської ОДА Юрій Шпарага.

"Станом на зараз медична допомога надається 11 особам. Всі вони, якщо будуть мати потребу в житлі, будуть поселені в інтернатні установи, які готові прийняти цих людей", - заявив Шпарага.

Він уточнив, що всього в будинку престарілих на момент пожежі були 33 особи.

Нагадаємо, сьогодні в одному з харківських приватних будинків престарілих сталася пожежа, в результаті неї загинули 15 осіб.

На трагедію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він доручив терміново створити державну комісію для з'ясування причин пожежі. А міністру внутрішніх справ Арсену Авакову - взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу.

Крім того, Зеленський закликав місцеву владу максимально співпрацювати з центральними органами, щоб допомогти постраждалим і родичам загиблих.

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