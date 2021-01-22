Пожар в Харькове: отчет госкомиссии будет после 19 февраля

Государственная комиссия планирует завершить расследование причин пожара в доме престарелых в Харькове до 19 февраля. После этого комиссия отчитается о результатах своей работы.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал глава госкомиссии, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Кроме отчета о причинах трагедии, госкомиссия предоставит предложения относительно урегулирования вопроса существования домов престарелых в Украине.

"Будем расследовать этот вопрос в срок до 19 февраля. И сообщим не только результаты, но и предложения по урегулированию этого вопроса. Потому что контроля за такими объектами нет, а их немало. Нужно вводить лицензирование, чтобы соответствующие органы их проверяли", - заявил министр.

Напомним, 21 января в Харькове сгорел нелегальный дом престарелых. В результате пожара погибли 15 его жителей, еще 11 человек попали в больницу.

После пожара Кабмин по поручению президента создал государственную комиссию для расследования причин трагедии. Ее руководителем был назначен министр Чернышев.

22 января, в День соборности Украины, выходит новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера". Главными темами, которые в прямом эфире будут поднимать гости студии, станут пожар в доме престарелых в Харькове и высокие тарифы на газ.

Эти и не только вопросы обсуждают министр социальной политики Марина Лазебная, в. и. о. министра энергетики Юрий Витренко, внештатный советник руководителя офиса Зеленского Тимофей Милованов и другие чиновники и политики.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 22 января 2021 года

Напомним, что в предыдущих выпусках шоу тоже поднимались важные для украинского общества вопросы. Так, например, врач-уролог Дмитрий Верига рассказал, какие условия труда созданы для врачей в Польше.



Предприниматель Алексей Давиденко рассказал об условиях труда врачей в Украине, зарплаты в государственных клиниках и в частных больницах и задал резонный вопрос: почему зарплата у охранника выше, чем у врача?



Еще стоит вспомнить слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который в одном из выпусков рассказал о начале вакцинации в Украине и заверил, что в марте 2021 года Украина получит 1 млн доз вакцин от коронавируса.



Вместе с тем заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград рассказала, спасет ли вакцинация от распространения вируса.



Кроме того, прямо в студии ток-шоу главный налоговик страны Алексей Любченко показал, какими темпами сокращается официальная количество рабочих мест в Украине.