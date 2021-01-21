RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

З палаючого будинку престарілих у Харкові врятували дев'ятьох осіб

Автор: Роман Тверденко

Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій врятували дев'ятьох осіб з будинку престарілих, який загорівся в Харкові. Пожежу локалізували.

Про це повідомляє сайт ДСНС.

Наголошується, що всіх врятованих людей відправили в лікарню. Сам же пожежу локалізували о 16:14 на площі 100 квадратних метри.

Ліквідацією пожежі займаються 28 співробітників ДСНС, застосовані сім одиниць техніки.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові на вулиці Нижня Гієвська 150Б загорівся двоповерховий будинок, де знаходився шпиталь для старих людей. В результаті пожежі загинули щонайменше 15 осіб.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній пожежа в будинку престарілих в Харкові. Глава держави вимагає від уряду і силовиків провести розслідування.

За словами генпрокурора Ірини Венедиктової, загоряння сталося через необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Харків