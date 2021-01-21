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Пожежа в Харкові: Зеленський вимагає провести розслідування

Новость на русском → Харків, Четвер 21 січня 2021 16:37
Пожежа в Харкові: Зеленський вимагає провести розслідування Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню пожежу в будинку для літніх у Харкові. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Про це йдеться у заяві президента в Telegram-каналі.

Зеленський доручив Кабінету міністрів терміново створити державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з’ясування причин пожежі та напрацювання механізмів запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

"Міністру внутрішніх справ - відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен", - заявив він.

Крім того, президент закликав місцеву владу максимально співпрацювати з центральною владою, щоб допомогти постраждалим та родичам загиблих.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові спалахнула пожежа в будівлі, яку переобладнали в будинок для літніх. За попередніми даними, жертвами пожежі стали 15 людей, ще п'ятеро постраждали.

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