Півсотні українців потрапили в смертельну ДТП у Польщі: що відомо

Дуда висловив співчуття через ДТП з українцями

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття через загибель українців в ДТП під Кашице.

"Я глибоко засмучений жахливою новиною про катастрофу українського автобуса на A4 біля Кашице, в результаті якої загинуло 6 осіб і кілька десятків отримали поранення. Мої щирі співчуття сім'ям загиблих і всім нашим українським друзям", - написав він у Тwitter.

ДТП з українцями у Польщі: Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам українців, які загинули в ДТП у Польщі.

"Аварія поблизу Кашице, в яку потрапив автобус Познань-Херсон, дуже нас засмутила. Не менше 6 українців загинули, 35 наших людей госпіталізовано. Щирі співчуття", - написав він у Тwitter.

Він також подякував українським і польським дипломатам "за те, що роблять все для допомоги постраждалим та встановлення причин аварії".

Фото: ДТП в Польщі

За інформацією місцевих правоохоронців,