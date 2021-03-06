Півсотні українців потрапили в смертельну ДТП у Польщі: що відомо

ДТП у Польщі з українцями сталася в ніч на 6 березня поблизу Кашице. Автобус з 57 українцями з'їхав з дороги і перекинувся. В результаті події загинули шестеро людей.
Всі подробиці ДТП з українцями у Польщі - в матеріалі РБК-Україна.
Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття через загибель українців в ДТП під Кашице.
"Я глибоко засмучений жахливою новиною про катастрофу українського автобуса на A4 біля Кашице, в результаті якої загинуло 6 осіб і кілька десятків отримали поранення. Мої щирі співчуття сім'ям загиблих і всім нашим українським друзям", - написав він у Тwitter.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам українців, які загинули в ДТП у Польщі.
"Аварія поблизу Кашице, в яку потрапив автобус Познань-Херсон, дуже нас засмутила. Не менше 6 українців загинули, 35 наших людей госпіталізовано. Щирі співчуття", - написав він у Тwitter.
Він також подякував українським і польським дипломатам "за те, що роблять все для допомоги постраждалим та встановлення причин аварії".
Фото: ДТП в Польщі
За інформацією місцевих правоохоронців,
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області вранці 6 березня сталася смертельна ДТП. В результаті зіткнення двох вантажівок один чоловік загинув, двоє постраждали.