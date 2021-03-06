Полсотни украинцев попали в смертельное ДТП в Польше: что известно

Дуда выразил соболезнования из-за ДТП с украинцами

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования из-за гибели украинцев в ДТП под Кашице.

"Я глубоко опечален ужасной новостью о катастрофе украинского автобуса на A4 возле Кашице, в результате которой погибло 6 человек и несколько десятков получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", - написал он в Тwitter.

ДТП с украинцами в Польше: Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям украинцев, погибших в ДТП в Польше.

"Авария вблизи Кашице, в которую попал автобус Познань-Херсон, очень нас огорчило. Не менее 6 украинцев погибли, 35 наших людей госпитализированы. Искренние соболезнования", - написал он в Тwitter.

Он также поблагодарил украинских и польских дипломатов "за то, что делают все для помощи пострадавшим и установления причин аварии".

Фото: ДТП в Польше

По информации местных правоохранителей,