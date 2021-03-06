UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Полсотни украинцев попали в смертельное ДТП в Польше: что известно

Автор: Ирина Гамерская

ДТП в Польше с украинцами произошло в ночь на 6 марта вблизи Кашице. Автобус с 57 украинцами съехал с дороги и перевернулся. В результате происшествия погибли шесть человек.

Все подробности ДТП с украинцами в Польше - в материале РБК-Украина.

Дуда выразил соболезнования из-за ДТП с украинцами

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования из-за гибели украинцев в ДТП под Кашице.

"Я глубоко опечален ужасной новостью о катастрофе украинского автобуса на A4 возле Кашице, в результате которой погибло 6 человек и несколько десятков получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", - написал он в Тwitter.

ДТП с украинцами в Польше: Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям украинцев, погибших в ДТП в Польше.

"Авария вблизи Кашице, в которую попал автобус Познань-Херсон, очень нас огорчило. Не менее 6 украинцев погибли, 35 наших людей госпитализированы. Искренние соболезнования", - написал он в Тwitter.

Он также поблагодарил украинских и польских дипломатов "за то, что делают все для помощи пострадавшим и установления причин аварии".

Фото: ДТП в Польше

По информации местных правоохранителей,

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области утром 6 марта произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух грузовиков один человек погиб, двое пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТППольшаавария
Читайте также
В Днепропетровской области столкнулись два грузовика: есть погибший и пострадавшие
ДТП с украинцами в Польше: количество пострадавших выросло до 35
Прогноз погоды