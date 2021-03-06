Полсотни украинцев попали в смертельное ДТП в Польше: что известно

ДТП в Польше с украинцами произошло в ночь на 6 марта вблизи Кашице. Автобус с 57 украинцами съехал с дороги и перевернулся. В результате происшествия погибли шесть человек.
Все подробности ДТП с украинцами в Польше - в материале РБК-Украина.
Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования из-за гибели украинцев в ДТП под Кашице.
"Я глубоко опечален ужасной новостью о катастрофе украинского автобуса на A4 возле Кашице, в результате которой погибло 6 человек и несколько десятков получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", - написал он в Тwitter.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям украинцев, погибших в ДТП в Польше.
"Авария вблизи Кашице, в которую попал автобус Познань-Херсон, очень нас огорчило. Не менее 6 украинцев погибли, 35 наших людей госпитализированы. Искренние соболезнования", - написал он в Тwitter.
Он также поблагодарил украинских и польских дипломатов "за то, что делают все для помощи пострадавшим и установления причин аварии".
Фото: ДТП в Польше
По информации местных правоохранителей,
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области утром 6 марта произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух грузовиков один человек погиб, двое пострадали.