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У Польщі допитали другого водія українського автобусу, який потрапив в ДТП

Новость на русском → Польща, Субота 06 березня 2021 22:23
У Польщі допитали другого водія українського автобусу, який потрапив в ДТП Фото: ДТП у Польщі (twitter)
Автор: Дмитро Левицький

Польська прокуратура допитала другого водія українського автобусу, який сьогодні вночі потрапив у смертельне ДТП поблизу Кашице. На момент аварії цей водій не перебував за кермом автобуса.

Про це повідомило польське агентство WNP.

Заступник районного прокурора Перемишля Беата Старзецка розповіла, що допит 35-річного водія автобуса вже закінчено. Оскільки в момент аварії чоловік не керував автобусом, то його допитали як свідка.

Представниця прокуратури зазначила, що необхідно перевірити частину наданої водієм автобусу інформації, і додала, що на цей момент прокуратура не надає детальної інформації про допит та ДТП.

Водій, який, згідно з попередніми даними, знаходився за кермом автобуса під час аварії, зараз перебуває в лікарні.

Нагадаємо, сьогодні у Польщі з'їхав в кювет та перевернувся автобус з українцями. За попередніми даними, аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням.

Додамо, результаті ДТП в Польщі загинули 5 громадян, ще одного вдалося реанімувати в лікарні. Всього в автобусі перебували 57 людей.

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