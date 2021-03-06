ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Польше допросили второго водителя украинского автобуса, попавшего в ДТП

Новина українською → Польша, Суббота 06 марта 2021 22:23
В Польше допросили второго водителя украинского автобуса, попавшего в ДТП Фото: ДТП в Польше (twitter)
Автор: Дмитрий Левицкий

Польская прокуратура допросила второго водителя украинского автобуса, который сегодня ночью попал в смертельное ДТП вблизи Кашице. На момент аварии этот водитель не находился за рулем автобуса.

Об этом сообщило польское агентство WNP.

Заместитель районного прокурора Перемышля Беата Старзецкая рассказала, что допрос 35-летнего водителя автобуса уже окончен. Поскольку в момент аварии мужчина не управлял автобусом, то его допросили в качестве свидетеля.

Представитель прокуратуры отметила, что необходимо проверить часть предоставленной водителем автобуса информации, и добавила, что на данный момент прокуратура не предоставляет подробной информации о допросе и ДТП.

Водитель, который, согласно предварительным данным, находился за рулем автобуса во время аварии, сейчас находится в больнице.

Напомним, сегодня в Польше съехал в кювет и перевернулся автобус с украинцами. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Добавим, в результате ДТП в Польше погибли 5 граждан, еще одного удалось реанимировать в больнице. Всего в автобусе находились 57 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ДТП Польша автобус украинцы
NEWS
ДТП с украинцами в Польше: часть граждан возвращается в Украину
ДТП с украинцами в Польше: часть граждан возвращается в Украину
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"