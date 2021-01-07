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Поліція США підтвердила загибель пораненої в Капітолії

Автор: Дмитро Левицький

Поліція американського округу Колумбія підтвердила інформацію про першу жертву сьогоднішніх заворушень у Вашингтоні. Поранена в будівлі Капітолію жінка померла в лікарні.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на представника департаменту поліції Вашингтону.

Як розповіли в поліції, медики констатували смерть жінки. Хто саме стріляв в жінку, поки невідомо.

"Так, смерть дорослої жінки, застреленої всередині Капітолію, констатували в районній лікарні", - заявили в поліцейському департаменті.

Нагадаємо, у середу прихильники чинного президента США Дональда Трампа зібрали акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес розглядав питання затвердження результатів виборів. Протестувальники прорвалися у будівлю Капітолію та зірвали засідання обох палат Конгресу.

Як писало РБК-Україна, після "штурму" в будівлі Капітолію сталася стрілянина. В результаті інциденту поранення отримала жінка.

Крім того, американський телеканал MSNBC розповів, що поранену жінку винесли на кушетці з будівлі Капітолію. Пізніше американський телеканал NBC розповів, що жінка отримала поранення в шию та померла від отриманої травми.

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