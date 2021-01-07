З'явилася перша жертва заворушень в США

Дівчина, яку поранили в шию у Конгресі США, померла. Раніше демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу, де потім сталася стрілянина.

Про це заявили в ефірі телеканалу NBC.

Сьогодні в Конгрес США увірвалися прихильники президента Дональда Трампа. Там почалася стрілянина, в ході якої постраждала дівчина. Зараз стало відомо, що потерпіла померла.

Наразі правоохоронці почали затримання учасників акції протесту. У центрі округу Колумбія було скоєно понад 13 арештів. Представники Адміністрації США заявляють, що будівля Капітолію знаходиться в безпеці.

Наразі у Вашингтоні почала діяти комендантська година. Її ввів мер на тлі заворушень у столиці США.

Крім того, губернатор американського штату Вірджинія Ральф Нортэм оголосить надзвичайний стан у регіоні. Також він вводить комендантську годину у двох містах, які межують з Вашингтоном.

Раніше РБК-Україна писало, що в комплексі будівель Капітолію США і біля офісу Республіканського національного комітету виявили вибухові пристрої. Сапери їх підірвали.