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З'явилася перша жертва заворушень в США

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 07 січня 2021 00:58
З'явилася перша жертва заворушень в США Фото: протести в США (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Дівчина, яку поранили в шию у Конгресі США, померла. Раніше демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу, де потім сталася стрілянина.

Про це заявили в ефірі телеканалу NBC.

Сьогодні в Конгрес США увірвалися прихильники президента Дональда Трампа. Там почалася стрілянина, в ході якої постраждала дівчина. Зараз стало відомо, що потерпіла померла.

Наразі правоохоронці почали затримання учасників акції протесту. У центрі округу Колумбія було скоєно понад 13 арештів. Представники Адміністрації США заявляють, що будівля Капітолію знаходиться в безпеці.

Наразі у Вашингтоні почала діяти комендантська година. Її ввів мер на тлі заворушень у столиці США.

Крім того, губернатор американського штату Вірджинія Ральф Нортэм оголосить надзвичайний стан у регіоні. Також він вводить комендантську годину у двох містах, які межують з Вашингтоном.

Раніше РБК-Україна писало, що в комплексі будівель Капітолію США і біля офісу Республіканського національного комітету виявили вибухові пристрої. Сапери їх підірвали.

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