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Поліція та Нацгвардія посилили заходи безпеки в Києві через протест ФОПів

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві сьогодні протестують ФОПи на Майдані Незалежності. Поліція посилила заходи безпеки в центрі міста.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Поліцейські спільно із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене несення служби.

Сьогодні у центральній частині Києва заплановано проведення масових акцій біля Верховної ради України, Офісу президента України, Посольства США, Конституційного суду України та на Майдані Незалежності.

У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

Фото: протест в Києві (РБК-Україна)

Зазначимо, сьогодні на Майдані Незалежності у Києві анонсували акцію протесту підприємців.

Кореспондент РБК-Україна повідомив, що зараз у центрі міста зібрались більше ста людей. Ситуація спокійна. Сама акція протесту ще не почалась.

Нагадаємо, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін.

Після подачі заявки система "Дія" автоматично перевірить, чи підпадає особа під критерії для виплати компенсації.

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