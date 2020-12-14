Кабмін визначив перелік видів діяльності для виплат 8 тисяч гривень

До переліку потрапили торгівля непродовольчими товарами, ресторани, спорт та мистецтво

Кабінет міністрів затвердив перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із COVID-19. Наймані працівники та ФОПи цих видів мають право на виплату одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

Постанова Кабміну від 9 грудня 2020 року № 1236 оприлюднена на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, компенсацію за карантин можуть отримати наймані працівники юридичних осіб або ФОПів та ФОПи, якщо, основний КВЕД належить до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів.

Перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Код Розділ Назва Довідник 45.32 45 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 2010 47.19 47 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 2010 47.41 47 Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 2010 47.43 47 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку і зображення 2010 47.51 47 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 2010 47.52 47 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-текстильними виробами в спеціалізованих магазинах 2010 47.53 47 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 2010 47.54 47 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 2010 47.59 47 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 2010 47.61 47 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 2010 47.62 47 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 2010 47.63 47 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 2010 47.64 47 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 2010 47.65 47 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 2010 47.71 47 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 2010 47.72 47 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 2010 47.76 47 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 2010 47.77 47 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах 2010 47.78 47 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 2010 47.79 47 Роздрібна торгівля вживаними товарами в магазинах 2010 47.82 47 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 2010 47.89 ​ 47 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 2010 47.99 47 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 2010 55.20 55 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 2010 56.10 56 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 2010 56.21 56 Постачання готових страв для подій 2010 56.30 56 Обслуговування напоями 2010 82.30 82 Організація конгресів і торговельних виставок 2010 90.01 90 Театральна та концертна діяльність 2010 90.02 90 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів 2010 90.04 90 Функціонування театральних і концертних залів 2010 91.01 91 Функціонування бібліотек і архівів 2010 91.02 91 Функціонування музеїв 2010 93.11 93 Функціонування спортивних споруд 2010 93.12 93 Діяльність спортивних клубів 2010 93.13 93 Діяльність фітнес-центрів 2010 93.21 93 Функціонування атракціонів і тематичних парків 2010 93.29 93 Організація інших видів відпочинку та розваг 2010 95.11 95 Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування 2010 95.12 95 Ремонт обладнання зв’язку 2010 95.21 95 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку і зображення 2010 95.22 95 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 2010 95.23 95 Ремонт взуття та шкіряних виробів 2010 95.24 95 Ремонт меблів і домашнього начиння 2010 95.25 95 Ремонт годинників і ювелірних виробів 2010 95.29 95 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 2010 96.01 96 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 2010 96.04 96 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 2010 59.14 59 Демонстрація кінофільмів 2010

Заявку на отримання матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам можна подати з 14 до 21 грудня 2020 року на порталі "Дія" або через мобільний додаток "Дія".

Після подачі заявки система "Дія" автоматично перевірить, чи підпадає особа під критерії для виплати компенсації.