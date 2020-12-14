Кабмін визначив перелік видів діяльності для виплат 8 тисяч гривень
До переліку потрапили торгівля непродовольчими товарами, ресторани, спорт та мистецтво
Кабінет міністрів затвердив перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із COVID-19. Наймані працівники та ФОПи цих видів мають право на виплату одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.
Постанова Кабміну від 9 грудня 2020 року № 1236 оприлюднена на Урядовому порталі.
Згідно з постановою, компенсацію за карантин можуть отримати наймані працівники юридичних осіб або ФОПів та ФОПи, якщо, основний КВЕД належить до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів.
Перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
|
Код
|
Розділ
|
Назва
|
Довідник
|
45.32
|
45
|
Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
|
2010
|
47.19
|
47
|
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.41
|
47
|
Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.43
|
47
|
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку і зображення
|
2010
|
47.51
|
47
|
Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.52
|
47
|
Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-текстильними виробами в спеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.53
|
47
|
Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.54
|
47
|
Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.59
|
47
|
Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.61
|
47
|
Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.62
|
47
|
Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.63
|
47
|
Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.64
|
47
|
Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.65
|
47
|
Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.71
|
47
|
Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.72
|
47
|
Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.76
|
47
|
Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.77
|
47
|
Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.78
|
47
|
Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
|
2010
|
47.79
|
47
|
Роздрібна торгівля вживаними товарами в магазинах
|
2010
|
47.82
|
47
|
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
|
2010
|
47.89
|
47
|
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
|
2010
|
47.99
|
47
|
Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
|
2010
|
55.20
|
55
|
Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
|
2010
|
56.10
|
56
|
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
|
2010
|
56.21
|
56
|
Постачання готових страв для подій
|
2010
|
56.30
|
56
|
Обслуговування напоями
|
2010
|
82.30
|
82
|
Організація конгресів і торговельних виставок
|
2010
|
90.01
|
90
|
Театральна та концертна діяльність
|
2010
|
90.02
|
90
|
Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів
|
2010
|
90.04
|
90
|
Функціонування театральних і концертних залів
|
2010
|
91.01
|
91
|
Функціонування бібліотек і архівів
|
2010
|
91.02
|
91
|
Функціонування музеїв
|
2010
|
93.11
|
93
|
Функціонування спортивних споруд
|
2010
|
93.12
|
93
|
Діяльність спортивних клубів
|
2010
|
93.13
|
93
|
Діяльність фітнес-центрів
|
2010
|
93.21
|
93
|
Функціонування атракціонів і тематичних парків
|
2010
|
93.29
|
93
|
Організація інших видів відпочинку та розваг
|
2010
|
95.11
|
95
|
Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування
|
2010
|
95.12
|
95
|
Ремонт обладнання зв’язку
|
2010
|
95.21
|
95
|
Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку і зображення
|
2010
|
95.22
|
95
|
Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання
|
2010
|
95.23
|
95
|
Ремонт взуття та шкіряних виробів
|
2010
|
95.24
|
95
|
Ремонт меблів і домашнього начиння
|
2010
|
95.25
|
95
|
Ремонт годинників і ювелірних виробів
|
2010
|
95.29
|
95
|
Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
|
2010
|
96.01
|
96
|
Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
|
2010
|
96.04
|
96
|
Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
|
2010
|
59.14
|
59
|
Демонстрація кінофільмів
|
2010
Заявку на отримання матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам можна подати з 14 до 21 грудня 2020 року на порталі "Дія" або через мобільний додаток "Дія".
Після подачі заявки система "Дія" автоматично перевірить, чи підпадає особа під критерії для виплати компенсації.