Поліція та Нацгвардія посилили заходи безпеки в Києві через протест ФОПів
У Києві сьогодні протестують ФОПи на Майдані Незалежності. Поліція посилила заходи безпеки в центрі міста.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Поліцейські спільно із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене несення служби.
Сьогодні у центральній частині Києва заплановано проведення масових акцій біля Верховної ради України, Офісу президента України, Посольства США, Конституційного суду України та на Майдані Незалежності.
У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.
Фото: протест в Києві (РБК-Україна)
Зазначимо, сьогодні на Майдані Незалежності у Києві анонсували акцію протесту підприємців.
Кореспондент РБК-Україна повідомив, що зараз у центрі міста зібрались більше ста людей. Ситуація спокійна. Сама акція протесту ще не почалась.
Нагадаємо, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін.
Після подачі заявки система "Дія" автоматично перевірить, чи підпадає особа під критерії для виплати компенсації.