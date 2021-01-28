Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в Киеве из-за протеста ФОПов
В Киеве сегодня протестуют ФОПы на Майдане Независимости. Полиция усилила меры безопасности в центре города.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное несение службы.
Сегодня в центральной части Киева запланировано проведение массовых акций возле Верховной рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Независимости.
В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.
Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)
Отметим, сегодня на Майдане Независимости в Киеве предприниматели анонсировали акцию протеста.
Корреспондент РБК-Украина сообщил, что сейчас в центре города собрались более ста человек. Ситуация спокойная. Сама акция протеста еще не началась.
Напомним, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин.
После подачи заявки система "Дия" автоматически проверит, подпадает ли лицо под критерии для выплаты компенсации.