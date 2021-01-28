Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в Киеве из-за протеста ФОПов

В Киеве сегодня протестуют ФОПы на Майдане Независимости. Полиция усилила меры безопасности в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное несение службы.

Сегодня в центральной части Киева запланировано проведение массовых акций возле Верховной рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Независимости.

В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)

Отметим, сегодня на Майдане Независимости в Киеве предприниматели анонсировали акцию протеста.

Корреспондент РБК-Украина сообщил, что сейчас в центре города собрались более ста человек. Ситуация спокойная. Сама акция протеста еще не началась.

Напомним, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин.

После подачи заявки система "Дия" автоматически проверит, подпадает ли лицо под критерии для выплаты компенсации.