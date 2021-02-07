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Підрив бійців ООС на Донбасі: стали відомі імена загиблих військових

Автор: Юлія Струк

Стали відомі імена загиблих військових, які підірвалися вчора на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої. Загинули старший солдат та солдат 28-ї Окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє прес-служба бригади у Facebook.

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"Вчора, 6 лютого, в районі населеного пункту Новомихайлівка під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє наших хлопців загинули. Це старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний", - вказано у повідомленні.

При цьому третій постраждалий боєць знаходиться у лікарні.

Нагадаємо, під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Зазначалося, що від отриманих поранень двоє захисників - загинули, а за життя третього боряться медики.

Як писало РБК-Україна, 6 лютого збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

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