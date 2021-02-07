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Подрыв бойцов ООС на Донбассе: стали известны имена погибших военных

Автор: Юлия Струк

Стали известны имена погибших военных, которые подорвались вчера на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве. Погибли старший солдат и солдат 28-й Отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

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"Вчера, 6 февраля, в районе населенного пункта Новомихайловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое наших ребят погибли. Это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный", - указано в сообщении.

При этом третий пострадавший боец ​​находится в больнице.

Напомним, во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Отмечалось, что от полученных ранений двое защитников - погибли, а за жизнь третьего борются медики.

Как писало РБК-Украина, 6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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