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На узбережжі острова в Мозамбіку знайдено більше ста мертвих дельфінів

Автор: Анастасія Рокитна

Щонайменше 111 загиблих довгорилих продельфінів були знайдені на узбережжі острова в Мозамбіку. Ссавці були знайдені в провінції Іньямбане на півдні країни.

Про це повідомляє прес-служба Національної адміністрації заповідників країни (ANAC), передає Barrons.

Фахівці виявили 25 загиблих дельфінів на узбережжі в Національному парку архіпелагу Базаруто. Вранці 23 лютого при патрулюванні були знайдені ще 86 загиблих дельфінів на західному узбережжі архіпелагу.

"Кількість дельфінів, знайдених мертвими, з неділі по вівторок зросла до 111", - йдеться в повідомленні.

Зараз намагаються встановити причину загибелі дельфінів. За попередніми даними, слідів поранень ссавців виявлено не було, дослідники проведуть аналізи для встановлення можливих причин смерті дельфінів.

Нагадаємо, на березі коси Феруелл-спіт, розташованій на північній частині Південного острова Нової Зеландії, викинулися близько 50 чорних дельфінів. Дев'ять з них загинули.

Зазначимо, в минулому році забруднення води на Камчатці у Росії спричинило масове викидання мертвих морських тварин на берег.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі стався розлив нафтопродуктів, який призвів до забруднення 150 км берегової лінії і загибелі тварин. У Міністерстві екології країни заявили про екологічне лихо.

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