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Екологічне лихо в Ізраїлі: що сталося

Новость на русском → Єрусалим, Понеділок 22 лютого 2021 09:18
Екологічне лихо в Ізраїлі: що сталося Фото: розлив нафти (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Ізраїлі стався розлив нафтопродуктів, який призвів до забруднення 150 км берегової лінії і загибелі тварин. У Міністерстві екології країни заявили про екологічне лихо.

Про це повідомляє Euronews.

В одному з морських заповідників величезної шкоди завдано популяції риб і черепах, також постраждали і інші мешканці моря. Добровольці вже вийшли на роботи, однак кілька молодих людей потрапили до лікарні після того, як надихалися парами нафти.

Поки невідома причина розливу нафтопродуктів, хоча говорять про те, що їх могло викинути на берег штормом.

Більш того, існує загроза потрапляння нафтопродуктів у ґрунтові води. Екологи говорять про колосальний збиток. Жителів 16 населених пунктів просять утриматися від відвідування пляжів в найближчі дні.

Влада тепер займеться очищенням прибережних вод, відновленням умов для червонокнижних морських тварин, які постраждали внаслідок розливу. Відновлення триватиме не один рік.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю закрив пляжі на Середземному морі. Ймовірно, за цю ситуацію відповідальне одне з 10 суден, які бували в тому районі.

Раніше в Росії стався розлив 10 тонн нафти на свердловині в Ненецькому автономному окрузі.

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