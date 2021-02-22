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У Новій Зеландії на берег викинулися близько 50 чорних дельфінів. Дев'ять загинули

Новость на русском → Сідней, Понеділок 22 лютого 2021 10:00
У Новій Зеландії на берег викинулися близько 50 чорних дельфінів. Дев'ять загинули Фото: дельфіни (twitter com ndtvfeed)
Автор: Анастасія Рокитна

На берег коси Феруелл-спіт, розташованої на північній частині Південного острова Нової Зеландії, викинулися близько 50 чорних дельфінів. Дев'ять з них загинули.

Про це повідомляє Radio New Zealand.

Рейнджери, які прибули на місце події, виявили 49 чорних дельфінів, заблокованих на мілині віддаленої коси Феруелл-спіт в затоці Голден Бей.

За словами співробітника департаменту збереження природної та історичної спадщини Нової Зеландії Аманди Харві, дельфіни, які лишилися живими, "відчувають себе в цілому добре".

В 2017 році на мілині коси Феруелл-спіт вже була зафіксована масова загибель чорних дельфінів. З 700 заблокованих на мілині тварин вдалося повернути в море 450, ще 250 особин загинули.

Нагадаємо, в Ізраїлі стався розлив нафтопродуктів, який призвів до забруднення 150 км берегової лінії і загибелі тварин. У Міністерстві екології країни заявили про екологічне лихо.

У минулому році забруднення води на Камчатці у Росії спричинило масове викидання мертвих морських тварин на берег поблизу Петропавловська-Камчатського.

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