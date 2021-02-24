На узбережжі острова в Мозамбіку знайдено більше ста мертвих дельфінів
Щонайменше 111 загиблих довгорилих продельфінів були знайдені на узбережжі острова в Мозамбіку. Ссавці були знайдені в провінції Іньямбане на півдні країни.
Про це повідомляє прес-служба Національної адміністрації заповідників країни (ANAC), передає Barrons.
Фахівці виявили 25 загиблих дельфінів на узбережжі в Національному парку архіпелагу Базаруто. Вранці 23 лютого при патрулюванні були знайдені ще 86 загиблих дельфінів на західному узбережжі архіпелагу.
"Кількість дельфінів, знайдених мертвими, з неділі по вівторок зросла до 111", - йдеться в повідомленні.
Зараз намагаються встановити причину загибелі дельфінів. За попередніми даними, слідів поранень ссавців виявлено не було, дослідники проведуть аналізи для встановлення можливих причин смерті дельфінів.
Нагадаємо, на березі коси Феруелл-спіт, розташованій на північній частині Південного острова Нової Зеландії, викинулися близько 50 чорних дельфінів. Дев'ять з них загинули.
Зазначимо, в минулому році забруднення води на Камчатці у Росії спричинило масове викидання мертвих морських тварин на берег.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі стався розлив нафтопродуктів, який призвів до забруднення 150 км берегової лінії і загибелі тварин. У Міністерстві екології країни заявили про екологічне лихо.