На узбережжі острова в Мозамбіку знайдено більше ста мертвих дельфінів

Щонайменше 111 загиблих довгорилих продельфінів були знайдені на узбережжі острова в Мозамбіку. Ссавці були знайдені в провінції Іньямбане на півдні країни.

Про це повідомляє прес-служба Національної адміністрації заповідників країни (ANAC), передає Barrons .

Фахівці виявили 25 загиблих дельфінів на узбережжі в Національному парку архіпелагу Базаруто. Вранці 23 лютого при патрулюванні були знайдені ще 86 загиблих дельфінів на західному узбережжі архіпелагу.

"Кількість дельфінів, знайдених мертвими, з неділі по вівторок зросла до 111", - йдеться в повідомленні.

Зараз намагаються встановити причину загибелі дельфінів. За попередніми даними, слідів поранень ссавців виявлено не було, дослідники проведуть аналізи для встановлення можливих причин смерті дельфінів.